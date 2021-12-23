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23 декабря 2021, 09:42

МИД РФ призвал Запад принять беженцев с белорусско-польской границы

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23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, приняв беженцев. Об этом заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, комментируя ситуацию на границе Польши и Беларуси.

"Нельзя забывать и о первопричинах этого кризиса, почему это все возникло. А первопричина этого всего - вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона. И в результате это, естественно, привело к появлению миграционных потоков. Люди эти стремятся попасть в те страны, которые приложили руку к дестабилизации ситуации. Поэтому когда звучат определенные призывы к разделению "бремени", разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны прежде всего нести ответственность за разрешение данной проблемы", - сказал Григорий Лукьянцев.

Дипломат добавил, что некоторые из беженцев все-таки возвращаются на родину, в том числе в Ирак, а некоторые говорят, что намерены добиваться своей цели и проникнуть на территорию Евросоюза, причем в качестве конечной цели они, как правило, называют Германию, поскольку там условия достаточно комфортные для лиц, которые ищут убежища.

По его словам, та же Германия могла бы принять беженцев, ведь речь идет о небольшой группе людей, но на это не пойдет Польша.

"Если посмотреть на цифры, говорить о каком-то масштабном, гигантском миграционном кризисе тут не приходится. Потому что миграционные потоки и количество людей, которые находятся на границе Беларуси и Польши, несравнимы с тем, что было даже несколько лет назад, когда был пик миграционного кризиса. В то же время можно сказать, что нет единства позиций и в рамках самого Евросоюза. Если со стороны Германии следуют заявления, что они готовы были бы принять этих лиц, они не отказываются от этих слов, то позиция Польши прямо противоположная. Это, по сути, стало непреодолимой преградой на пути (мигрантов в ЕС. - Прим. РИА Новости)", - подчеркнул Григорий Лукьянцев.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Беларусь, если уже находятся на польской территории.-0-

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