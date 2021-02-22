МИД запустил челлендж ко Дню родного языка. Посмотрите, как иностранцы читают белорусские скороговорки

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси запустило необычную акцию к Международному дню родного языка, предложив иностранным гражданам прочитать белорусские скороговорки. Итоговый ролик опубликован в официальном Facebook-аккаунте МИД, сообщает БЕЛТА.

В акции "#паБЕЛАРУСКУ" приняли участие жители практически всех континентов. В частности, на видео попали граждане России, Армении, Аргентины, Канады, Китая, Франции, Мальдивских островов, Швеции, Индии, Монголии, Израиля, Кении, Сирии и Японии.

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