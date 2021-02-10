Михалюк: ставка на регионы - большой вклад в будущее

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка на регионы - большой вклад в будущее. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Павел Михалюк.

"Всебелорусское народное собрание - это самый доступный диалог по вопросам программы социально-экономического развития, политических подходов, идеологической составляющей и в целом развития нашего государства", - сказал Павел Михалюк.

По его словам, важный вопрос на повестке дня - укрепление роли регионов. "Я считаю, это должно стать приоритетным направлением на ближайшие пять лет, что позволит сократить отток кадров в областные центры и столицу, увеличит уровень жизни и благосостояния, позволит развиваться многим отраслям промышленности и экономики. Ставка на регионы - это большой вклад в будущее", - отметил парламентарий.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-