Миклашевич: интеллектуальный потенциал молодежи должен использоваться в интересах всего общества

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальный потенциал молодежи должен использоваться в интересах всего общества, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Сегодня он провел встречу со студентами Белорусского государственного технологического университета по обсуждению проекта Конституции.

"В нашей стране созданы условия для получения образования молодежи. На конституционном уровне сохранено важнейшее социальное право молодежи получения на конкурсной основе бесплатного среднего специального и высшего образования. В XXI веке научно-технический прогресс, инновационное развитие экономики страны основывается на высоком интеллекте. Поэтому Конституция дополняется положением, что государство создает все необходимые условия для разностороннего и интеллектуального развития молодежи и, соответственно, интеллектуальный потенциал молодежи должен использоваться в интересах всего общества", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, изменения и дополнения Конституции предусматривают дальнейшее сохранение и усиление социальных гарантий прав граждан. "Вместе с тем на конституционном уровне предлагается усилить социальную ответственность наших граждан. В ст.21, которая предусматривает право граждан на достойный уровень жизни, предлагается дополнение - каждый гражданин нашей страны должен вносить посильный вклад в развитие общества и государства, - отметил председатель КС. - Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти является долгом каждого гражданина нашей страны. Поэтому предлагается дополнить ст.54 Конституции соответствующим положением и это будет являться конституционным ориентиром для политики государства по формированию у молодежи ответственного отношения к настоящему и будущему нашей страны".-0-

Фото Оксаны Манчук