Миклашевич: молодежи жить по новой Конституции и вносить вклад в процветание страны

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежи жить по новой Конституции и своим трудом вносить вклад в процветание страны, заявил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Сегодня он провел встречу с коллективом Белорусского государственного экономического университета по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодежь - наиболее активная и креативная часть нашего общества. Они развиваются духовно, физически и интеллектуально. И, конечно, очень важно сейчас в ходе подготовки к референдуму, чтобы каждый молодой гражданин понимал, что Конституция - это Основной закон нашей страны, по которому и сегодня молодые граждане нашей страны реализуют право на получение образования, другие социальные льготы. И в дальнейшем, конечно, они будут пользоваться льготами социального государства. Как молодые граждане нашей страны своим трудом вносить вклад в дальнейшее процветание Республики Беларусь", - сказал Петр Миклашевич.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.-0-

Фото Павла Орловского