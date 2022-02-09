Миклашевич: уверен, граждане примут активное участие в референдуме по обновленной Конституции

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверен, граждане примут активное участие в референдуме по обновленной Конституции. Об этом заявил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Сегодня он провел встречу с коллективом Белорусского государственного экономического университета по разъяснению изменений и дополнений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция - это общественный договор между властью и народом об устройстве общества и государства, о взаимоотношениях личности, общества и государства. И важно, конечно, не просто написать красивый текст Основного закона, а чтобы действительно это была народная Конституция. То есть граждане нашей страны вносили предложения, обсуждали и затем на референдуме приняли решение об обновленной Конституции", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, такой процесс у нас в полной мере был реализован. "Граждане нашей страны имели реальную возможность вносить предложения в Конституционную комиссию в ходе общественного обсуждения, но и даже накануне VI Всебелорусского народного собрания проводилось много диалоговых площадок, где как раз обсуждались идеи по обновлению Конституции. И VI ВНС приняло решение, почувствовав потребность в обществе, об изменении Конституции, о том, чтобы создать Конституционную комиссию и уже начать конкретно работать над изменением текста Конституции. И мы видим конкретный результат - активное участие наших граждан в подготовке изменений Конституции, - отметил председатель Конституционного суда. - И я уверен, что наши граждане выполнят свой гражданский долг и примут активное участие в референдуме по обновленной Конституции".-0-

Миклашевич: референдум - способ участия граждан в решении важнейших вопросов общества и государства