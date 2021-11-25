25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич подчеркивает важность активного участия граждан в обсуждении проекта обновленной Конституции. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Миклашевич подчеркнул, что Конституция - это общественный договор об устройстве общества в государстве, о системе власти. "Поэтому сегодня вся работа делается в том направлении, чтобы было активное участие наших граждан в процессе подготовки изменений в Конституцию нашей страны", - сказал он.

Глава Конституционного суда отметил, что в ходе всенародного обсуждения доработанного проекта изменений в Конституцию граждане смогут как ознакомиться с предлагаемыми нововведениями, так и внести иные возможные предложения. "После всенародного обсуждения еще будут делаться определенные корректировки и уточнения по тексту Конституции. Сейчас задача при всенародном обсуждении - слышать запросы наших граждан, давать конкретные разъяснения", - сказал Петр Миклашевич.

Он также обратил внимание, что впоследствии в случае принятия обновленного варианта Конституции предстоит большая работа парламенту по приведению законодательства в соответствие с вносимыми в Основной закон изменениями.-0-