MILEX приобрел репутацию серьезного международного оружейного салона - Пантус

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. MILEX за годы работы приобрел репутацию серьезного международного оружейного салона. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус во время открытия X Международной выставки вооружения и военной техники MILEX, передает корреспондент БЕЛТА.

"MILEX приобрел репутацию серьезного международного оружейного салона и стал узнаваемым выставочным брендом не только в восточноевропейском регионе, но и мире. В истории его становления вы можете отчетливо увидеть основные тенденции и перспективы развития мирового рынка вооружений, оценить рост технического и производственно-технологического потенциала оборонного сектора Республики Беларусь", - сказал Дмитрий Пантус.

По его словам, производство вооружения и военной техники, будучи высокотехнологичной отраслью экономики, динамично развивается и успешно решает ключевую задачу по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности страны.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги вооруженным силам.-0-