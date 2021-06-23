Головченко: MILEX - хорошо узнаваемый бренд

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. MILEX - это хорошо узнаваемый бренд, олицетворяющий инновационность и качество белорусского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время открытия международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на все сложности, организаторы приложили все усилия для того, чтобы в очередной раз собрать в Минске это значимое для нашей страны и региона мероприятие, на котором собираются друзья, партнеры, коллеги, - сказал Роман Головченко. - Это мероприятие прошло путь, можно сказать, от небольшого выставочного павильона до полномасштабного форума. Сегодня MILEX - это хорошо узнаваемый бренд, олицетворяющий интеллект, качество и инновационность белорусского оборонно-промышленного комплекса".

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, инфраструктуре считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. С 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказывающих услуги Вооруженным Силам. -0-

Фото Рамиля Насибулина

MILEX приобрел репутацию серьезного международного оружейного салона - Пантус