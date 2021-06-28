Милиция напоминает о мерах безопасности в местах массового отдыха у водоемов

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители напоминают о мерах безопасности в местах массового отдыха, в том числе у водоемов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Чем выше поднимается столбик термометра, тем меньше на пляжах места. Поэтому территории для массового отдыха - в зоне повышенного внимания. Уже за этот короткий летний промежуток времени вода унесла не одну жизнь", - рассказали в ГУВД.

Основные причины гибели людей на водах - употребление спиртных напитков, нарушение правил поведения и мер безопасности на воде, купание детей без присмотра взрослых, неумение плавать, купание в неустановленных местах.

Сотрудники милиции напоминают родителям о необходимости контролировать своих детей, не оставлять их на водоемах без присмотра и постоянно напоминать о правилах поведения на воде, опасностях купания в запрещенных местах.

"Зоны отдыха, лесные массивы, берега рек, озер, пляжи являются общественными местами: распитие спиртного там категорически запрещено. За это предусмотрен штраф до 8 базовых величин. Купание в запрещенных местах влечет штраф от 1 до 3 базовых величин", - отметили правоохранители.-0-