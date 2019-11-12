Милиция перешла на усиленный вариант несения службы накануне выборов депутатов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы в связи с проведением выборов депутатов в Палату представителей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 11 по 18 ноября по решению министра внутренних дел личный состав органов внутренних дел и внутренних войск переведен на усиленный вариант несения службы. Организована работа оперативных штабов как в Министерстве внутренних дел, так и во всех территориальных органах внутренних дел", - рассказал Дмитрий Курьян.

Милиция приняла участие в обследовании всех избирательных участков. Проверялась их техническая укрепленность, соответствие мерам общественной безопасности. Особое внимание уделено подготовке помещений для голосования в местах лишения свободы.

В день выборов, 17 ноября, в режим повышенной готовности перейдут и подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как рассказал начальник управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, на всех избирательных участках будет дежурить инженерно-инспекторский состав. С точки зрения пожарной безопасности все участки находятся в порядке.

"Обучены и проинструктированы члены избирательных комиссий, всего около 25 тыс. человек. Основные вопросы, над которыми мы предлагали поработать, - это в первую очередь содержание путей эвакуации, сигнализаций, систем оповещения о пожаре и контроль за электроприборами", - рассказал Дмитрий Турчин. По его словам, с каждой избирательной кампанией в стране растет культура безопасности, нарушений становится все меньше.-0-