Милиция во время праздников будет нести службу по охране порядка в усиленном режиме

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУВД Мингорисполкома информирует, что в целях повышения уровня безопасности граждан все основные места проведения праздничных гуляний, где ожидается массовое присутствие граждан, будут оцеплены по периметру, заблаговременно обследованы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Проход людей будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием технических средств (металлодетекторов). Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"В целях обеспечения общественной безопасности и должного правопорядка убедительно просим вас отказаться от проноса в места проведения праздничных мероприятий взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, колюще-режущих и других предметов, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, напитков в стеклянной таре, тетрапакетах и темных пластиковых бутылках. Категорически запрещается проносить и распивать в местах проведения праздничных мероприятий алкогольные напитки и пиво. Для предотвращения скопления граждан в местах пропуска просим приходить заблаговременно, ограничиться только личными вещами, при этом оставаться предельно бдительными в вопросах сохранения личного имущества с целью недопущения его утраты", - рассказали в ГУВД.

Правоохранители просят соблюдать общественный порядок, правила безопасного поведения в общественных местах, проявлять бдительность. При обнаружении бесхозных, подозрительных предметов и взрывчатых веществ, при получении информации об угрозе общественному порядку и безопасности следует незамедлительно информировать лично сотрудников органов внутренних дел либо по номеру телефона 102.

"В новогоднюю ночь на территории столицы основные мероприятия пройдут на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут на территории каждого района Минска. В 1.30 запланирован праздничный новогодний фейерверк в Александровском сквере. Также запланировано проведение двух фейерверков на площадке у Ледового дворца по ул.Притыцкого и в парке Уго Чавеса. С целью недопущения к охраняемым местам граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, или с пивом, алкогольными, а также другими напитками (исключение составляют вода и напитки в прозрачной емкости объемом не более 0,5 л), имеющих при себе взрывоопасные (пиротехнические), запрещенные или ограниченные к свободному обороту предметы, домашних животных, будет организована работа контрольно-пропускных и фильтрационных пунктов", - отметили в ГУВД.

С учетом заполняемости проезжей части пр.Независимости планируются временные ограничения движения транспорта, в частности, по пр.Независимости на участке от ул.Ленина до ул.Я.Купалы, на ул.Энгельса на участке от пр.Независимости до ул.Интернациональной, по ул.Интернациональной на участке от ул.Я.Купалы до ул.Ленина.

"Также с 22.00 31 декабря будет исключена посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта в районе пл.Октябрьской и Дворца спорта (расположенных по четной стороне пр.Победителей). 31 декабря будет ограничен въезд на территорию, прилегающую: к КС РУП "Дворец спорта" возле большой и малой арены, площади Октябрьской, Минской городской ратуше, ГКСУ "Чижовка-Арена", к местам проведения районных мероприятий", - подчеркнули в ГУВД.

Инспекторы ГАИ усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.

Правоохранители просят минчан и гостей города с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности и общественного порядка, и соблюдать правила безопасного поведения в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях.

"Любители новогодних фейерверков должны помнить, что при самовольном использовании пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий либо значительного скопления граждан они могут быть привлечены к ответственности за мелкое хулиганство с наказанием в виде штрафа или административного ареста. Также призываем всех участников праздника быть взаимно вежливыми, не создавать неприятных прецедентов, проявлять разумную бдительность и при необходимости информировать сотрудников органов внутренних дел", - добавили в ведомстве.-0-