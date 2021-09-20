Минэнерго прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики прокомментировало информацию об импорте Беларусью российской электроэнергии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Импорт российской электроэнергии - это дополнительная мера для обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода. В стране уже наблюдается некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается. Импорт осуществляется исходя из экономической целесообразности, и в данном случае он экономически обоснован", - рассказали в пресс-службе.

Всего за сентябрь в Беларусь планируется импортировать из России примерно 300 млн кВт.ч электроэнергии.

"В октябре закупок российской электроэнергии не планируется", - проинформировали в Минэнерго.-0-