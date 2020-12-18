Минфин пояснил предлагаемые изменения по НДС при ввозе лекарств

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения по НДС при ввозе лекарств не создадут сложностей с обеспечением ими больниц, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Юрий Селиверстов, комментируя проект закона "Об изменении Налогового кодекса".

Согласно законопроекту, предусматривается отмена освобождения от НДС при ввозе или реализации в Беларуси лекарственных средств, медизделий и установление для них с 1 января 2021 года ставки НДС в размере 10% по аналогии с Россией.

"Вопросы обеспечения лекарствами стационаров, а также льготных категорий граждан будут решены через увеличение бюджетных ассигнований на эти цели. То есть тех, кто получает лекарства бесплатно или ему их должны выдать в больнице, это никак не коснется", - пояснил Юрий Селиверстов.

По оценке Минфина, применение НДС обеспечит косвенный контроль за стоимостью импортируемых лекарственных средств, а также может создать условия для ее снижения. Необоснованный рост цен будет сдерживаться МАРТ и Минздравом за счет усиления контроля в этом вопросе.

Предусматривается также сократить перечень продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%. В перечне предлагается сохранить в части продовольственных товаров только социально значимые товары, в отношении товаров для детей - товары, входящие в состав потребительской корзины для семьи из четырех человек, при этом исключат дорогостоящие позиции.

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