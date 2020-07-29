Мингорисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 1 августа в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-