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01 декабря 2021, 15:55

Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 декабря прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 4 декабря в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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