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02 января 2020, 17:59

Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 января прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Прямые телефонные линии власти с населением"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 января прямые телефонные линии
Мингорисполком и облисполкомы сегодня проведут прямые телефонные линии

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 4 января в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Хвалько Георгий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

председатель Минского горисполкома Сивак Анатолий Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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