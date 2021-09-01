Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 сентября прямые телефонные линии

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 4 сентября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Курленко Денис Николаевич (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-