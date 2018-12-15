Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
15 декабря 2018, Сб
-2°C
Сплошная облачность EUR 2.4042
USD 2.122
RUB 3.1935
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
Президент
Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России
Президент
Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Путиным
Президент
Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси
Спорт
Сильный снег ожидается по западу Беларуси 16 декабря
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Неформальный саммит ЕС пройдет в Румынии 9 мая 2019 года
11:16 В мире
Равков анонсировал возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от армии
11:06 Общество
БелАЗ получил компенсацию за незаконное использование его торгового знака
11:01 Экономика
Сильный снег ожидается по западу Беларуси 16 декабря
10:54 Общество
Более 2,6 тыс. человек приняли присягу в 72-м учебном центре в Борисове
10:48 Регионы
Совмин утвердил программу статистических работ на 2019 год
10:13 Общество
В Минске сегодня зажгут огни на новогодних елках
10:05 Регионы
Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря
10:00 Калейдоскоп
В Бобруйске легковушка сбила двух пешеходов, один погиб на месте
09:46 Происшествия
США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта
09:33 В мире
Рыбная ярмарка в Минске в эти выходные развернется в районе ст. метро "Уручье"
09:13 Регионы
"Калядны кiрмаш" открывается в Минске у Дворца спорта
09:08 Регионы
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:03 Общество
Картина дня: встреча Лукашенко с российскими журналистами, как меняется ТВ и Пинск - культурная столица
09:00 Общество
Косово приступило к созданию собственной армии
01:21 В мире
В США на борту самолета обнаружили контейнер с человеческим сердцем
00:35 Калейдоскоп
Страсбургский террорист стрелял из револьвера XIX века
23:59 В мире
В Непале грузовик упал с обрыва - погибли 18 человек
23:30 В мире
В Лондоне неизвестные ограбили дом Пола Маккартни
22:58 В мире
Один из 130 лотов - книга Пруста - продана на аукционе за рекордные 1,5 млн евро
22:30 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Встреча Лукашенко с представителями российского медийного сообщества Встреча Лукашенко с представителями российского медийного сообщества
Год малой родины Год малой родины
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Общество 15.12.2018 | 09:03
Фото из архива
Фото из архива
Прямые телефонные линии власти с населением Новости темы Прямые телефонные линии власти с населением
Другие темы

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

председатель Гомельского облсовета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

председатель Могилевского облисполкома Доманевский Владимир Викторович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
обращения граждан, прямая линия
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4042 BYN 2.395 BYN 2.406 BYN
USD
2.122 BYN 2.122 BYN 2.125 BYN
RUB
3.1935 BYN 3.19 BYN 3.199 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о будущем Союзного государства: надо шаг за шагом исполнять договор
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с представителями российского медийного сообщества
Все фото

Инфографика

График работы учреждений здравоохранения в декабрьские выходные и праздники В Беларуси изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в декабре 2018 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны
Лукашенко: необходимо собирать "Хельсинки-2", чтобы успокоить мир
Путин предлагает Лукашенко провести встречу 25 декабря
Политика
Станислав Зась. Фото из архива Рахмон и Назарбаев согласовали кандидатуру Зася на пост генсека ОДКБ
Беларусь завершила переговоры со Швейцарией в рамках присоединения к ВТО
Итоги председательства Таджикистана в СНГ подведут 18 декабря в Минске
Экономика
Фото molva33.ru Проект поддержки экономического развития в 12 районах Беларуси может стартовать в 2019 году
БелАЗ получил компенсацию за незаконное использование его торгового знака
Банк развития значительно увеличил финансовую поддержку белорусской экономики
Происшествия
Фото УГАИ УВД Могилевского горисполкома В Бобруйске легковушка сбила двух пешеходов, один погиб на месте
Житель Ивацевичей пытался вернуть долг с помощью пистолета и наручников
Уголовное дело завели на водителя, забравшего после ДТП косулю
Регионы
Фото из архива Более 2,6 тыс. человек приняли присягу в 72-м учебном центре в Борисове
В Минске сегодня зажгут огни на новогодних елках
Рыбная ярмарка в Минске в эти выходные развернется в районе ст. метро "Уручье"
Спорт
Арина Соболенко Арина Соболенко и Илья Ивашко признаны теннисистами года в Беларуси
Волейболистки "Минчанки" вышли в финал Кубка Беларуси
Сборная Беларуси по боксу обладает серьезным потенциалом к Европейским играм - тренер
Технологии
Фото Reuters Google назвал самые популярные запросы 2018 года
Интернет вещей и техношоу: в Минске пройдет форум "Инновационный шторм"
Побывать в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще можно будет онлайн
Культура
Ольга Перетятько. Фото концертного агентства "Berin Iglesias Art Стараюсь любой театр сделать своим любимым - Ольга Перетятько
В Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов примут участие 170 молодых солистов
Новополоцкая публика очень избирательная и современная - Алена Ланская
В мире
Фото из архива Неформальный саммит ЕС пройдет в Румынии 9 мая 2019 года
США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта
Косово приступило к созданию собственной армии
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря
В США на борту самолета обнаружили контейнер с человеческим сердцем
Один из 130 лотов - книга Пруста - продана на аукционе за рекордные 1,5 млн евро
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Валентин Шатравко 17 декабря, 12:00 Об организации елочных базаров и наведении порядка в лесном фонде Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк 11 декабря Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич 5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Газета 7 дней
Дорожные курсанты
Легендарный «полтинник»
Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия