Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Дворник Владимир Андреевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-