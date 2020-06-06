Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

председатель Гомельского областного Совета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-