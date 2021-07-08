Мининформ: доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства информации.

"На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п.1 ст.38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно п.1 ст.38 закона "О средствах массовой информации", в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено "распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию (перерегистрацию) в случаях, когда такая регистрация (перерегистрация) является обязательной в соответствии с законодательными актами, а также организаций, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации".-0-