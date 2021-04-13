Мининформ объявил конкурс на лучший символ Года народного единства

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации приглашает принять участие в открытом дистанционном конкурсе на лучший символ (логотип) Года народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Конкурс проводится для определения графического стилизованного образа, символа фирменного стиля, отражающего концепцию проведения Года народного единства, утвержденного указом Президента от 1 января 2021 года №1. В нем могут принять участие граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны, являющиеся авторами (коллективами авторов) конкурсных работ, выполненных в соответствии с требованиями, предусмотренными инструкцией о порядке проведения конкурса.

Материалы представляются в Министерство информации на электронную почту godedinstva@yandex.by с пометкой "на конкурс на лучший символ (логотип) Года народного единства" с 13 по 26 апреля 2021 года.

Конкурсная работа, занявшая 1-е место, будет объявлена официальным символом (логотипом) Года народного единства.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте ведомства.-0-