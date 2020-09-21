Мининформ ограничил доступ к 111 интернет-ресурсам за продажу наркотиков

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации ограничило доступ к 111 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Такие сведения опубликованы на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Соответствующее решение было принято по итогам работы, проведенной сотрудниками Комитета государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.-0-