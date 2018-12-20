Мининформ подводит итоги книгоиздательской деятельности в Год малой родины

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси проведет сегодня в Национальной библиотеке торжественное мероприятие по итогам работы отрасли книгоиздания и книгораспространения в Год малой родины. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

На мероприятии будет дан старт новому проекту, направленному на повышение уровня и организации книжной торговли, популяризации книги и чтения, стимулирование потребительского спроса - народному голосованию за лучший книготорговый объект "Мы робім па-людску?!". Ответ на этот вопрос сможет дать каждый покупатель торговой сети ОАО "Белкнига", оценив качество работы конкретного торгового объекта.

Участники мероприятия также смогут ознакомиться с передвижной книжной и фотовыставкой, посвященной Году малой родины, которая будет в дальнейшем представлена на 26-й Минской международной книжной выставке-ярмарке в феврале 2019 года. Проект организован Министерством информации, Национальной библиотекой Беларуси, фотолюбителем Владиславом Цыдиком.

В канун новогодних и рождественских праздников Мининформ присоединяется к масштабной благотворительной акции "Наши дети". Так, 22 декабря двум домам семейного типа в Слониме будут вручены подарки, подготовленные совместно с партнерами ОДО "Аверсэв", ООО "Виртан", ООО "Харвест", ООО "Попурри", Издательский дом "Питер М", издательствами "Народная асвета", "Вышэйшая школа", "Мастацкая літаратура", "Белорусская энциклопедия имени П.Бровки", "Беларусь". А 26 декабря подарки от ОАО "Белкнига", РУП "Белсоюзпечать" и ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" будут переданы в подшефную SOS-детскую деревню Марьина Горка.

В 2018 году в Беларуси выпущено 279 изданий тиражом 1,73 млн экземпляров. Современная белорусская книга была широко представлена на международных книжных выставках-ярмарках в Германии, Литве, Казахстане, Китае, Польше, России, Сербии, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Чехии. На международном конкурсе "Искусство книги" в 10 рассматриваемых номинациях книги, представленные Беларусью, заняли девять первых мест. Помимо этого, шесть изданий отмечены специальными дипломами конкурса, а Гран-при удостоена книга "Янка Купала. А хто там ідзе? На мовах свету" издательства "Белорусская энциклопедия имени П.Бровки". Белорусские издания были также отмечены дипломами на международной выставке-ярмарке и научной конференции "Книга - путь сотрудничества и прогресса" в Ашхабаде.

В течение года Министерство информации выстраивало работу с акцентом на популяризацию малых городов, исторических объектов среди граждан и гостей страны, стремилось сделать ведомственные объекты, торговые сети в регионах более комфортными для покупателей, потребителей информации.

С 1 декабря этого года началась поэтапная замена киосков системы "Союзпечать" на современные нестационарные торговые объекты со входом внутрь. Была разработана концепция умного павильона нового формата, где впервые посетителям предоставлена возможность заряжать гаджеты, вызывать такси и экстренные службы, заказывать трансферы в аэропорт и за пределы города. Первый такой киоск появился на проспекте Победителей, 5.

Кроме того, открыты пять новых книжных магазинов ОАО "Белкнига" в Витебске, Бобруйске, Иваново, Боровлянах.-0-