Мининформ рассматривает механизмы поддержки национального книгоиздания

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации рассматривает механизмы поддержки национального книгоиздания, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра информации Игорь Бузовский по итогам тематического круглого стола. К дискуссии были приглашены руководители издательств, в том числе частной формы собственности.

"Работа, которую проводит министерство в отношении поддержки книгоиздания, книгораспространения, писательской среды, постоянно анализируется, особенно сейчас, в период эпидемии, которая испытывает на экономическую прочность абсолютно все сферы. Есть определенные запросы на поддержку, требующие разрешения. Они назрели и периодически озвучиваются. Поэтому сегодняшний круглый стол расставил приоритеты этой сферы, в том числе как стимулировать ее развитие", - рассказал Игорь Бузовский.

Речь также шла об анализе международных форм стимулирования книгоиздательской сферы. "В частности, по нулевой ставке НДС, по поддержке издательств посредством принятия каких-то локальных нормативных актов. Еще одна тема в рамках поддержки - анализ целесообразности и возможности присоединения Беларуси к Флорентийскому соглашению. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время", - отметил замминистра.

Не менее актуальная тема - раскрутка и реклама авторов. "В Беларуси много талантов, и писательская среда у нас небедная. Есть авторы, которые публикуются за рубежом, печатаются в России. Но авторов нужно продвигать, создавать условия для формирования их имиджа. Книга - это продукт, который надо уметь продавать. И сейчас активно обсуждается тема, кто должен этим заниматься: издательство, сам писатель, книготорговое предприятие либо необходимы государственные гранты. Это глобальная масштабная проблема, которая на сегодня рассматривается как общая консолидированная задача создания образа не только отдельного автора, но и продвижения в целом книги Беларуси", - сказал Игорь Бузовский.

По его словам, такие встречи станут традиционными. "Эта инициатива была озвучена министром информации и была поддержана на уровне министерства. Мы хотим быть в постоянном диалоге с представителями издательств, полиграфпредприятий, общественных объединений. Они могут и должны выступать с инициативами, но мы хотим, чтобы это был еще в первую очередь конструктивный диалог", - добавил замминистра.-0-