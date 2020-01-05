Мининформ вынес письменное предупреждение ООО "Медиатек"

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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации вынесло письменное предупреждение ООО "Медиатек" в связи с распространением посредством интернет-ресурса tvbox.by иностранных телепрограмм, разрешение на которое не выдавалось. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
В соответствии с законом "О средствах массовой информации" распространение продукции иностранного СМИ на территории Беларуси без изменения формы или содержания запрещается без наличия соответствующего разрешения.-0-