Министр информации назначен представителем правительства в органах управления МТРК "Мир"

Владимир Перцов. Фото из архива
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр информации Владимир Перцов назначен представителем правительства в органах управления МТРК "Мир". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2021 года №339, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, Владимир Перцов назначен представителем правительства в Межгосударственном координационном совете ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", а также полномочным представителем Беларуси на общем собрании акционеров данного общества.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-