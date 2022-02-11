Министр спорта о пятом месте Алимбековой в индивидуалке: Динара сделала все что могла

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в ютуб-проекте БЕЛТА "В теме" прокомментировал выступление биатлонистки Динары Алимбековой в олимпийской гонке на 20 км, которая состоялась 7 февраля.

"Пятое место Динары в первой личной гонке на Олимпиаде - это ее лучший результат в карьере в индивидуальных гонках. Сказать, что она не боролась, не выложилась, ни в коем случае нельзя. Она молодец и сделала все что могла, - подчеркнул Ковальчук. - В целом по сезону биатлонисты нас очень радовали, и я уверен, что они подошли к Играм в своей лучшей форме. В их адрес не скажешь ни слова упрека. Сейчас им просто надо мобилизоваться, сконцентрироваться и выдать то, на что они способны. А способны они на многое".

Также министр заметил любопытную деталь в результате Алимбековой в индивидуальной гонке - спортсменка финишировала со временем 44 мин. 44,4 сек., промахнувшись четвертым выстрелом на четвертом огневом рубеже. В нынешнем сезоне Кубка мира Динара занимала четвертое место шесть раз.

Сегодня на Играх в Пекине Алимбекова выступила в спринтерской гонке, где заняла 15-ю позицию. Биатлонистка осталась недовольна результатом. "Не знаю, что случилось с последним патроном, может, я на мгновение потеряла концентрацию. Очень зла на себя. На тренировках не допускаю таких ошибок и не понимаю, откуда эти неточности появляются. Где-то с середины дистанции очень устала, хотя дистанция короткая. Не скажу, что это акклиматизация, хорошо себя чувствую. Просто сегодня не мой день", - сказала спортсменка.-0-