Динара Алимбекова: очень зла на себя за последний выстрел

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова считает, что сегодняшняя спринтерская гонка у нее не получилась. Об этом она сказала после финиша, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Наверное, я бы поставила себе четверку за то, что не торопилась на огневом рубеже и отработала каждый выстрел. Но это все, за что я могла бы себя сегодня похвалить. Я не знаю, что случилось с последним патроном, может, я потеряла на мгновение концентрацию. Очень зла на себя. На тренировках не допускаю таких ошибок, но просто не понимаю, откуда эти неточности появляются. С первого круга действовала по раскладке тренера: не включалась, не торопилась. На первой отсечке уже начала уступать лидерам, на второй - отставание увеличилось. Где-то с середины дистанции очень устала и не понимала, как завершить этот спринт. Хотя дистанция короткая… Не скажу, что это акклиматизация, хорошо себя чувствую. Просто сегодня не мой день", - сказала Динара Алимбекова.

Лидер белорусской команды сегодня заняла 15-е место, промахнувшись последним выстрелом на стойке.-0-

Фото Андрея Покумейко