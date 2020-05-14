Министры обороны Беларуси и Китая обсудили совместную боевую подготовку и образование

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры обороны Беларуси и Китая обсудили состояние дел в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией в мире, поговорили о совместной боевой подготовке и образовании. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

"Состоялись телефонные переговоры министра обороны Беларуси Виктора Хренина с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Обсуждено текущее состояние дел в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией в мире и принимаемых мерах", - проинформировали в ведомстве.

Затронуты в разговоре были и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества. "В таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - рассказали в Минобороны.

Вэй Фэнхэ особо подчеркнул важность дальнейшего укрепления и развития партнерских отношений между странами, а также наличие хороших перспектив в сфере двустороннего военного сотрудничества.-0-