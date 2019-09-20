Минюст Беларуси готовит с ЕС программу достижения ЦУР в правовой сфере

Во время встречи. Фото Министерства юстиции

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции во взаимодействии с представительством Европейского союза в Беларуси разрабатывают Программу достижения Целей устойчивого развития в правовой сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Вопрос подготовки программы рассматривался на встрече министра юстиции Олега Слижевского с главой отдела программ сотрудничества представительства Европейского союза в Беларуси Берендом де Гроотом.

"Проект программы предусматривает предоставление Европейским союзом технической помощи, в частности для совершенствования системы предоставления государственных услуг населению по принципу одного окна", - отметили в пресс-службе.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении согласования ключевых компонентов программы с учетом мнений и потребностей заинтересованных госорганов.-0-