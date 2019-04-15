Минюст лишил лицензии риелторскую организацию "ДомИнвест-недвижимость"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 25 апреля прекращается действие специального разрешения (лицензии), выданного ООО "ДомИнвест-недвижимость", на право осуществления деятельности по оказанию риелторских услуг. Соответствующее решение принято Министерством юстиции, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Основанием для принятия такого решения стали грубые нарушения риелторской организацией законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий. А именно - передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, оказание риелторских услуг без заключения в письменной форме договора на оказание таких услуг.

Министерство юстиции неоднократно обращало внимание на то, что риелторские услуги вправе оказывать только риелторы и агенты по операциям с недвижимостью, состоящие в штате риелторской организации. При этом до начала оказания потребителю услуг с ним должен быть заключен договор в письменной форме. Однако на практике эти требования не всегда соблюдаются. Функции риелторов и агентов по операциям с недвижимостью выполняют диспетчера, специалисты по рекламе, иные лица, причем зачастую с ведома руководителей своих организаций.

Так, в ООО "ДомИнвест-недвижимость" помощь в продаже квартиры потребителю оказывал специалист по информационно-справочным услугам. Эти обязанности на него возложил директор общества, тем самым нарушив требования законодательства. Неудивительно, что риелторские услуги оказывались некачественно, ненадлежащей была реклама квартиры для поиска потенциальных покупателей, недвижимость предлагалась по стоимости, отличной от согласованной с продавцом. И все это - без заключения договора с потребителем.

Действие лицензии прекратится 25 апреля. Потребителям для расторжения заключенных с ООО "ДомИнвест-недвижимость" договоров на оказание риелторских услуг необходимо срочно обращаться в данную организацию.

Также приняты решения об аннулировании свидетельств об аттестации риелтора Шапиро А.Г. (директор ООО "ДомИнвест-недвижимость") и Кожухарь Г.С. (директор ООО "НЬЮ ФЛЭТ") - за нарушения законодательства, которые явились основанием для прекращения действия лицензий на оказание риелторских услуг, выданных обеим организациям.-0-