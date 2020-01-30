Минюст объявил старт конкурсу для юристов и журналистов на приз имени Спасовича

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции начинает принимать заявки для участия в конкурсе на приз имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Участвовать могут юристы, журналисты, медиаторы, студенты, которые осваивают образовательную программу высшего образования в области права (как индивидуально, так и в составе авторского коллектива), СМИ и иные организации, доводящие информацию правового характера до сведения граждан.

Конкурс проводится по 11 номинациям: "Суд", "Прокуратура", "Следствие", "Исполнительное производство", "Адвокатура", "Нотариат", "Наука и право", "Хозяйство и право", "Медиация", "Право и журналистика", "Студенческая наука". Одна и та же работа не может быть представлена в разных номинациях. Принимаются книги, брошюры, статьи, телевизионные программы, радиопрограммы, новостные блоки, рекламные ролики. Материалы необходимо представить на бумажном или электронном носителях.

При этом работы должны освещать наиболее актуальные вопросы в области права, профессиональную деятельность юристов, их положительный опыт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, нестандартные решения правовых ситуаций, историю развития права Беларуси либо иные аспекты в сфере правотворчества и правоприменения. Материалы должны быть опубликованы или освещены в радиоэфире, на телевидении или иным способом в течение 2019 года. Заявку необходимо представлять до 2 марта по адресу: 220004, Минск, ул.Коллекторная, 10.

Конкурсная комиссия до 15 апреля определит победителей в каждой номинации. Имена лучших Министерство юстиции опубликует на официальном интернет-портале. Во время торжественной церемонии награждения, которая состоится в Минске в мае, им будет вручен приз конкурса - статуэтка.

Конкурс на приз имени Владимира Спасовича проводится для повышения правовой культуры граждан, роли и значения права, пропаганды становления правовой государственности в Беларуси, а также популяризации профессии юриста.-0-