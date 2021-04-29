Минюст определил лучших в области госрегистрации и ликвидации бизнеса

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции определило лучших в области государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности государства. И первое, с чем сталкивается на своем пути будущий предприниматель, - это создание своего дела. И если разработка и совершенствование правил открытия бизнеса - задача Министерства юстиции, то их реализация - дело регистрирующих органов и их конкретных специалистов", - отметили в пресс-службе.

Министерство юстиции ежегодно определяет лучших в сфере регистрации и ликвидации бизнеса, и этот год не исключение. Лучшими регистрирующими органами по итогам 2020 года признаны Ивацевичский райисполком и администрация свободной экономической зоны "Могилев". Звание лучшего специалиста регистрирующего органа присвоено заместителю начальника отдела экономики Логойского райисполкома Екатерине Семченко и главному специалисту отдела предпринимательства управления экономики Гомельского горисполкома Павлу Стоцко.

Победители посвятили сфере государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования много лет, являются профессионалами своего дела, добавили в пресс-службе.

Отличительной особенностью этого года стало поддержанное министром юстиции Олегом Слижевским решение о награждении вне конкурса регистрирующего органа, из года в год поражающего своей оригинальностью и креативностью при подготовке материалов для участия в конкурсах. Это главное управление юстиции Гомельского облисполкома, которое уже дважды (в 2012 и 2018 годах) признавалось лучшим регистрирующим органом Беларуси.-0-

Фото minjust.gov.by