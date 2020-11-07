Минюст определил порядок доведения до всеобщего сведения информации о работе общественных объединений

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции определило состав, порядок хранения и доведения до всеобщего сведения общественными объединениями и фондами отчетности об их деятельности и иных сведений, необходимых для принятия мер по предотвращению финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Такое решение закреплено постановлением ведомства от 30 октября 2020 года №153-1, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, общественные объединения и фонды должны ежегодно до 1 марта доводить до всеобщего сведения информацию о своей деятельности, а также о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества. Установлен перечень сведений для данной отчетности. Как рассказали в пресс-службе Минюста, эту информацию будут размещать в СМИ или на сайтах в интернете (при их наличии) либо направлять по месту государственной регистрации в органы юстиции, которые выложат ее на своем сайте.

Постановление вступает в силу с 20 ноября.-0-