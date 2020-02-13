Минюст предлагает упорядочить подготовку проектов нормативных правовых актов

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минюст предлагает упорядочить деятельность по подготовке проектов нормативных правовых актов, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предложение Министерства юстиции - проводить нормотворческие инициативы на плановой основе. То есть на год вперед должен составляться план, где предлагаются проекты нормативных актов, которые требуют принятия или регулировки. Нужно будет назвать не только сами нормативные акты и сроки, но и обосновать необходимость их принятия", - сказал Олег Слижевский. Тем самым, по его словам, деятельность по подготовке нормативных актов будет иметь более системный и упорядоченный характер.

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