Минюст рассказал о корректировке Гражданского кодекса. Что изменится для предприятий и граждан

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Олег Слижевский по итогам совещания у главы государства по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности рассказал о планируемых изменениях в Гражданский кодекс, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, в кодексе предлагается закрепить новеллу, согласно которой отдельные виды юридических лиц смогут действовать на основании утвержденного правительством типового устава. "Если сегодня для регистрации субъекта хозяйствования необходимо разработать собственный устав, представить его в регистрирующий орган и иные государственные органы, то вводится возможность, когда по желанию учредителей юридического лица можно не готовить индивидуальный устав и при регистрации заявить, что мы будем действовать на основании этого типового устава", - отметил Олег Слижевский.

Изменения в Гражданский кодекс касаются сделок с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет. "Сегодня нет однозначного понимания: на практике такие сделки могут осуществляться с согласия обоих законных представителей либо достаточно одного? Четко закрепляется, что достаточно будет одного законного представителя", - пояснил министр юстиции.

Нормы действующего кодекса не раскрывают и понятие мелкой бытовой сделки, участниками которой также могут быть несовершеннолетние. Сегодня различные органы трактуют нормы субъективно. "В этой связи вводится четкая норма и верхний предел для мелкой сделки: три базовые величины", - рассказал глава Минюста.

В Гражданском кодексе также будет закреплена норма по работе в Беларуси иностранных организаций: их коммерческая деятельность в стране может вестись только с созданием филиалов. "При этом закрепляется, что предпринимательская деятельность посредством представительств иностранных организаций осуществляться не может", - обратил внимание Олег Слижевский.

В проекте Гражданского кодекса убран верхний предел срока действия доверенности (сегодня он составляет три года). Стороны смогут сами определять нужный срок действия доверенности. Если он не указывается, то по умолчанию будет подразумеваться годовой срок действия этого документа. Появится и безотзывная доверенность. Иными словами, выданный документ не может быть отозван до истечения своего срока действия, если иное не предусмотрено в самой доверенности.

Еще одна интересная новелла - статья о дополнительной охране изображения гражданина. То есть фотографии граждан не могут распространяться без их согласия, за исключением определенных случаев - к примеру, если фото сделано в общественном месте.

"Общий дух новаций - осовременить действующее законодательство под те экономические, общественные отношения, которые сложились в обществе. Многие изменения направлены на упрощение порядка организации, ведения бизнеса, на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса, исключение двойного толкования", - подытожил министр.

Проект Гражданского кодекса теперь будет рассмотрен в Палате представителей, а потом в Совете Республики. После принятия и одобрения парламентом документ будет подписан главой государства.-0-