Минюст собирает предложения по законопроекту о волонтерской деятельности

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции готовит проект закона "О волонтерской деятельности" и собирает соответствующие предложения заинтересованных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

При подготовке законопроекта изучаются предложения государственных органов, заинтересованных организаций и граждан, в особенности - самих волонтеров. Можно представить свои пожелания по содержательному наполнению законопроекта и предложения по решению различного рода проблемных аспектов практической деятельности волонтеров.

Полученные материалы будут проанализированы и учтены при подготовке нового закона.

Предложения можно направлять до 15 мая в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси, в письменном виде на почтовый адрес Министерства юстиции (220004, г.Минск, ул.Коллекторная, 10), по электронной почте (317@minjust.by). Ими также можно поделиться в официальных аккаунтах Минюста в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках".

Направленные предложения и другая информация не рассматриваются в порядке, определенном законом от 18 июля 2011 года №300 "Об обращениях граждан и юридических лиц".-0-