Минлесхоз: юрлица и ИП могут с выгодой для себя помочь в устранении последствий январской бури

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут с выгодой для себя помочь в устранении последствий январской бури, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Январская непогода во всех смыслах наломала дров. По последним данным, из-за прошедшего урагана проведение уборки захламленности в лесу требуется на площади более 11 тыс. га. Помочь в наведении порядка лесхозам могут частники, причем на выгодных для себя условиях. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешено при проведении уборки захламленности выписывать древесину на корню для заготовки дров", - рассказали в пресс-службе. При этом есть определенные ограничения. Контроль за соблюдением правил обеспечат должностные лица государственной лесной охраны.

В январе организации Минлесхоза напрямую отгрузили гражданам более 90 тыс. куб.м дров. Это свыше 13 тыс. удовлетворенных заявок. "Ажиотаж с приобретением дров, как и было обещано ранее, снят. Дров хватило всем, теперь работа ведется в плановом режиме", - отметили в Минлесхозе.

Отдельные граждане уже начали оформлять заявки на отопительный сезон 2022/2023 годов.-0-