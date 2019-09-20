Минлесхоз не видит оснований для увеличения отстрела волка

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оснований, которые бы говорили о необходимости увеличивать отстрел волка, в Беларуси пока нет. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя ситуацию с участившимися визитами хищника в населенные пункты, расположенные вблизи лесов (что, безусловно, вызывает у людей обеспокоенность), представитель ведомства отметил, что пока проблемы нападения здоровых волков на людей в стране не отмечается. "Мы имеем все возможности, чтобы это пресекать. Но для того, чтобы увеличивать интенсивность изъятия волка, сегодня нет предпосылок. Мы смотрим по учету, добыче: численность популяции хищнка не возрастает", - отметил Александр Козорез.

По его словам, причиной того, что волков стали чаще замечать вблизи населенных пунктов, является сокращение численности диких кабанов. Когда-то они составляли около 70% биомассы диких копытных в лесах, которыми питались в том числе и волки. Поскольку кабанов теперь стало существенно меньше, волкам приходится перестраиваться на другие виды жертв, а это сделать не так просто. "В то же время деревня вот она - рядом. С теми же собаками и другими животными. Поэтому волки и стали чаще попадаться на глаза человеку и наносить ущерб. Но это не какое-то чрезвычайное положение - это, скорее, временное явление", - считает представитель Минлесхоза.

Он напомнил, что сегодня волк в Беларуси является простым охотничьим видом, охота на него разрешена в течение всего года при любом законном нахождении в угодьи.-0-