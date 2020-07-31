Минлесхоз рассказал, какие изменения планируется внести в правила охоты

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве лесного хозяйства рассказали, какие изменения и дополнения в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты предусмотрены новым проектом указа, сообщает БЕЛТА.

Проект указа разработан специалистами ведомства при участии общественности, пользователей охотугодий, заинтересованных органов и ведомств. Работа велась на протяжении года. Сейчас документ направлен на согласование в правительство. При этом ранее проект указа уже получил поддержку 26 органов и ведомств. Как отметили в пресс-службе Минлесхоза, необходимость принятия нового документа связана с желанием устранить внутренние противоречия и коллизии правил, сделать документ понятным и доступным для большинства. "Сегодня правила ведения охотничьего хозяйства и охоты сведены в один документ, что существенно усложняет их восприятие. Используются профессиональные термины и лексика, которые непонятны многим желающим стать охотниками. В случае принятия проекта указа действующие правила будут разделены на два нормативных правовых акта, что значительно упростит их восприятие", - подчеркнули в ведомстве.

Стимулирование развития охоты

Одно из положений проекта указа - предоставление права заниматься безружейной охотой гражданам с 16-летнего возраста. Это значит, что подросткам будет дано законное право присутствовать на охоте, к примеру, вместе со своими родителями, не держа при этом в руках оружие. Этот пункт устраняет коллизии в действующем законодательстве. "Сегодня ряд ссузов проводит подготовку по специальностям "охотовед" и "егерь". В результате мы имеем дипломированных специалистов, отвечающих за организацию охоты внутри страны, у которых при этом нет законного права заниматься охотой. Это нонсенс. Учитывая это обстоятельство, проект указа был поддержан в том числе Министерством образования", - обратили внимание в Минлесхозе. Согласно первой редакции проекта указа предполагалось разрешить подросткам находиться на охоте с 14 лет, однако по результатам общественных обсуждений допустимый возраст охотников был увеличен на 2 года.

Планируется также увеличить сроки выдачи разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия (с 3 до 5 лет), а также справки о состоянии здоровья, требуемой для получения разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия (с 1 года до 5 лет). "Не секрет, что в последние годы количество охотников внутри страны заметно сократилось. Когда мы спросили у граждан, почему они перестают заниматься охотой, многие среди прочего назвали фактор излишней бюрократии при получении удостоверения на право охоты. А благодаря увеличению сроков мы избавимся от излишних процедур", - пояснили в министерстве.

В планах также создание зон преимущественного ведения охотничьего хозяйства на мелкую дичь площадью не менее 30% от арендуемых угодий. Сегодня этот показатель ничем не регламентирован. По мнению Минлесхоза, создание таких зон будет стимулировать интерес охотников к этому направлению.

Проект указа предусматривает исключение излишних требований к порядку проведения охоты. Речь идет о предоставлении пользователям охотничьих угодий возможности исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу охотничьих животных нормируемых видов, упрощении процедуры гашения талонов и их количества (при закрытии разрешения на добычу). Планируется также увеличить расстояние, на котором допускается добор подранков при весенней охоте на гусей (с 300 м до 500 м).

Помимо этого запланировано снять отдельные ограничения по созданию вольеров на территории лесного фонда. Допускается создание вольеров в природоохранных, водоохранных лесах. Планируется внедрить институт экспериментальных охотничьих хозяйств для апробации и последующего внедрения в практику научно обоснованных и инновационных методов. Кроме того, предлагается увеличить сроки охоты на пятнистого оленя с 15 мая по 20 августа и лося-сеголетка - с 1 по 31 января.

Борьба с браконьерством

"Принятие нового документа будет способствовать эффективному противодействию браконьерству. При этом к лицам, допустившим незначительные правонарушения, предлагается не применять жесткие меры уголовного и административно-правового воздействия. Например, планируется исключить из правил вред окружающей среде в случаях добычи охотничьих животных по разрешениям с внесенными ошибочными сведениями, если не превышена установленная норма их изъятия", - рассказали в пресс-службе. Предлагается упростить порядок оформления документов при обнаружении погибшего дикого животного, в том числе в ДТП, и исключить ответственность за охоту по документам, которые выдал пользователь охотничьих угодий с нарушением установленного порядка.

Безнадзорные животные в лесу

Согласно действующим правилам, в Беларуси разрешен отстрел бродячих котов и беспородных собак, находящихся на расстоянии не менее 300 м от населенных пунктов. В Минлесхозе подчеркнули, что эта норма действует прежде всего потому, что эта группа животных наносит значительный ущерб биоразнообразию и охотничьему хозяйству. Это подтверждают многочисленные научные исследования, проведенные европейскими учеными. "При этом не следует путать кота и собаку, гуляющих по городу, и животных, находящихся в охотничьих угодьях на значительном расстоянии от населенных пунктов. Есть многочисленные примеры, как стая диких собак нападала на людей или вырезала за одну ночь отару овец. Министерство лесного хозяйства выступает за сбалансирование интересов и охотников, и зоозащитников, и простых граждан", - заявили в ведомстве.

Проектом указа предлагается ужесточить нормы: будет разрешаться отстреливать бродячих котов и беспородных собак, находящихся на расстоянии не менее 1 км от населенного пункта, а также не имеющих цветных, световых либо звуковых маячков. В Минлесхозе считают, что эти меры позволят избежать несанкционированного отстрела домашних животных и соблюсти баланс интересов.

Использование капканов

"Еще одно положение, против которого активно выступали зоозащитники, касается использования капканов. В соответствии с действующими правилами использование капканов не ограничено. Допускается и использование ногозахватывающих капканов, которые часто называют негуманными. Но введение запрета на использование капканов в целом является нецелесообразным с точки зрения сохранения биоразнообразия", - считают в Минлесхозе.

По мнению специалистов ведомства, это один из наиболее эффективных методов регулирования численности чужеродных и инвазивных видов - енотовидной собаки и американской норки. Безружейная охота с использованием капканов (куница, бобр) также является определенным источником доходов для наименее социально защищенной группы охотников, проживающих в сельской местности.

Министерство лесного хозяйства, выслушав все заинтересованные стороны, нашло компромиссное решение. В проекте указа предлагается установить определенный период, в течение которого можно будет обеспечить постепенный переход от применения ногозахватывающих капканов к более гуманным. В планах Минлесхоза ввести запрет на использование таких капканов в ближайшие пять лет.

Обращения граждан и общественных организаций

Во время общественных обсуждений в адрес Министерства лесного хозяйства поступило свыше 600 обращений от граждан и зоозащитных организаций. Кроме того, в процессе работы над документом было налажено тесное взаимодействие с отдельными экологическими организациями. По ряду моментов были найдены компромиссные решения. Речь идет о введении моратория на добычу глухаря в Брестской и Гродненской областях на 5 лет, исключении из перечня охотничьих видов в весенний сезон охоты красноголовой чернети, внедрении механизмов ограничения охоты на мигрирующих птиц при выявлении неблагоприятных явлений в их популяциях. Компромиссы найдены и по вопросам введения ограничения количества охотников в угодьях, упорядочивания охоты на баклана, серую и большую белую цаплю.

Биоразнообразие

В Минлесхозе рассказали также о вкладе охотников в создание условий для увеличения разнообразия фауны. В ведомстве подчеркнули, что видовое и численное разнообразие крупных травоядных Беларуси благодаря работе охотпользователей в настоящее время наивысшее за последние 500 лет. "Лучшим примером в этом случае является благородный олень - вид, который на территории Беларуси исчез в XVII веке. Восстановление благородного оленя началось в 1867 году, но наибольший успех был достигнут в последние годы. Только с 2016 по 2019 год на восстановление популяции благородного оленя было затрачено более Br4 млн от уплаты государственной пошлины на право охоты (деньги, уплачиваемые исключительно охотниками). За этот период искусственно расселено более 2,5 тыс. особей благородного оленя", - отметили в министерстве.

Немаловажную роль сыграли охотпользователи и в восстановлении белорусской популяции зубров. С середины 1990-х годов до настоящего времени из шести новых популяций зубров создание пяти взяли на себя именно охотпользователи.

"Конечно, охота и охотничье хозяйство требуют актуализации в связи с теми взглядами, которые формируются в обществе. В ближайшее время основными задачами нормотворчества в этой области будет введение в практику адаптивного управления ресурсами диких животных, в первую очередь мигрирующих водно-болотных птиц, введение запрета на использование ногозахватывающих капканов, урегулирование проблем с беспризорными домашними животными в естественной среде обитания", - резюмировали в Минлесхозе.-0-