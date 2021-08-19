Минлесхоз установил требования к внесению сведений в ЕГАИС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства лесного хозяйства от 2 августа 2021 года №11 утверждено положение о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.Положением установлены требования к формированию общих сведений в ЕГАИС. Кроме того, урегулированы вопросы внесения в систему сведений о разрешительных документах, дающих право на рубку леса, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности; о древесине и ее остатках на участках, предоставляемых для рубки леса, изъятия, удаления древесно-кустарниковой растительности; о вывезенной древесине в места ее хранения; о транспортируемой и (или) реализуемой древесине; подтверждающих получение покупателем (потребителем) древесины, а также об изъятой или конфискованной.Сведения в систему вносятся уполномоченными лицами участников ЕГАИС со стационарного и (или) мобильного клиентского рабочего места посредством интернета.Документ разработан в соответствии с указом от 18 февраля 2021 года №50 "О совершенствовании деятельности по учету древесины".Постановление вступает в силу с 20 августа 2021 года.-0-