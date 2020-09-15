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15 сентября 2020, 12:49

Минобороны: международное военное сотрудничество требует переосмысления

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное военное сотрудничество, в частности, вопросы и механизмы контроля над вооружениями, требует переосмысления. Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов в своей статье, опубликованной на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

На протяжении почти трех десятилетий независимой внешней политики Беларусь зарекомендовала себя как безупречный, надежный и предсказуемый партнер, отметил Олег Воинов. Международное сообщество открыто приветствовало и поощряло все действия республики по сокращению огромного военного потенциала, доставшегося в наследие от Советского Союза, а также проводимую политику открытости и транспарентности в отношении деятельности белорусских Вооруженных Сил.

Вполне естественно, что Беларусь на протяжении всех последних десятилетий рассчитывала на конкретные встречные действия со стороны других государств, исходя из так называемого принципа взаимности. "Однако сегодня уже можно честно говорить о том, что многим представлениям, надеждам и устремлениям, которые мы имели в отношении европейского пространства безопасности и деятельности других государств по его формированию, не суждено было сбыться", - заметил помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества.

По его словам, можно сколько угодно говорить о приверженности идее разоружения, нераспространения, добрососедства, транспарентности в военной сфере, но факты, к сожалению, красноречиво свидетельствуют об ином отношении к Беларуси и ее честности во взаимоотношениях. Так, не успел Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) вступить в полную силу, как после расширения Североатлантического альянса за счет стран бывшего Варшавского договора был тут же нарушен установленный им баланс обычных вооружений и военной техники. В результате государствами - членами НАТО были превышены максимальные уровни вооружений, установленные ДОВСЕ.

Неприсоединение к ДОВСЕ ряда европейских государств, в том числе новых членов НАТО, является существенным недостатком, так как создает белые пятна или серые зоны безопасности на европейском континенте, не охваченные уровнями ограничения для наличия обычных вооружений. И в то время, как в качестве реакции на сложившуюся ситуацию Россия приостановила действие ДОВСЕ на своей территории, Беларусь продолжает безукоризненно выполнять взятые на себя обязательства. При этом в не охваченную ДОВСЕ зону попали Литва и Латвия.

Ярким примером намерения государств - членов НАТО вывести на новый уровень оперативную и боевую подготовку Олег Воинов назвал запланированное на апрель и май этого года многонациональное учение под руководством США. Общая численность участников учения "Защитник Европы - 2020" и связанных с ним учений должна была составить до 37 тыс. человек, а пройти учения должны были в том числе на территории трех соседних с Беларусью государств - Латвии, Литвы и Польши. Только лишь действительно непредвиденное крупнейшее форс-мажорное обстоятельство - распространение коронавирусной инфекции - воспрепятствовало проведению этого мероприятия боевой подготовки в запланированном масштабе. Однако весьма предсказуемо, что подобное учение будет проведено у белорусских границ, как только это позволит эпидемиологическая ситуация в Европе.

"Возникает риторический вопрос: почему столь масштабные учения проводятся именно у восточных границ НАТО, у границ Республики Беларусь? Какая здесь существует угроза? Мы являемся суверенным и независимым государством, не имеющим никаких территориальных претензий, проводящим мирную внешнюю политику. Наша Военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Это общепризнанный факт", - отметил начальник департамента.

Все это, по его словам, в складывающихся условиях требует переосмысления: вопросы и механизмы контроля над вооружениями, да и все международное военное сотрудничество в целом.-0-

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