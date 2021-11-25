Минобороны: принято решение о наращивании дежурных сил ПВО и совместном патрулировании с ВКС России

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны сообщило о решении насчет наращивания дежурных сил ПВО и совместного патрулирования с ВКС России, рассказали БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
"В связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи Государственной границы Беларуси и в интересах предотвращения нарушения Государственной границы в воздушном пространстве принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании Государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и ВКС Российской Федерации", - рассказали в Минобороны.
Сегодня выполнен полет смешанной тактической группы для патрулирования воздушного пространства вдоль границы Беларуси в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России.-0-