Минобороны рассказало иностранным атташе подробности о проверке сил реагирования СГ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов провел брифинг для атташе по вопросам обороны, аккредитованных при Министерстве обороны Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

В рамках брифинга была доведена информация о проверке сил реагирования Союзного государства, которая пройдет на территории Беларуси в феврале. Подчеркнуто, что предстоящие мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь.

Проверка пройдет в два этапа.

На первом этапе до 9 февраля планируется отработать вопросы: передислокации и создания в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях, организации и осуществления охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охраны государственной границы в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России, оценки готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств, в том числе совместного учебно-боевого центра ПВО выполнить учебно-боевые задачи с использованием контрольных целей.

На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость - 2022". В ходе учения отработке подлежат следующие вопросы: усиление участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов; поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника в назначенных зонах ответственности, организация взаимодействия и всестороннего обеспечения; отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.

К предстоящей проверке планируется привлечь часть сил и средств Вооруженных Сил Беларуси, а также органы военного управления, ряд воинских частей и подразделений Восточного военного округа Вооруженных Сил России.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Генерал-майор Олег Воинов подчеркнул, что варианты применения региональной группировки войск (сил) для обеспечения военной безопасности Союзного государства отрабатываются вооруженными силами Республики Беларусь и Российской Федерации регулярно в ходе совместных учений.

Исходя из своих параметров (численности задействованного личного состава, основных систем вооружения и техники), предстоящая проверка не подлежит уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года.

Детальное планирование практических действий войск в ходе проверки еще не завершено и возможно внесение некоторых изменений. -0-

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Фото "Ваяр"