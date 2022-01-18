В Беларусь для проверки сил реагирования СГ начали прибывать подразделения ВС РФ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа", - рассказали в Минобороны.

На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач.-0-