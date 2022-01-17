Военное учение Беларуси и России получило название "Союзная решимость-2022"

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированное на февраль совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России получило название "Союзная решимость - 2022". Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси - начальник главного оперативного управления Павел Муравейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Муравейко обратил внимание на продолжающуюся милитаризацию европейских стран. По его словам, численности натовского контингента хватит для того, чтобы спровоцировать и развязать любой международный конфликт.

"Кроме того, сегодня продолжается резонансная провокация, вызванная так называемым миграционным кризисом, - отметил заместитель начальника Генерального штаба. - В Польше развернуто более 20 тысяч военнослужащих, из них 15 тысяч - это представители сухопутных войск, в Прибалтике - более 12 тысяч военнослужащих, это представители армии, полиции, пограничной службы".

По его словам, наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции. "Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства, - рассказал Павел Муравейко. - На завершающем этапе данного мероприятия пройдет учение. Уже известно название - "Союзная решимость - 2022".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил замысел совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России. Начало учения запланировано на февраль. Оно будет проводиться на западных и южных границах Беларуси.

"Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с Президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси - это тоже граница Союзного государства. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, "белорусском балконе", провести солидные учения", - сказал Александр Лукашенко, заслушивая доклад о замысле учения.

Президент при этом подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Виктор Гулевич также обратил внимание, что одним из рисков для военной безопасности Беларуси является присутствие войск НАТО на территории сопредельных государств. По его данными, в рамках операций альянса "Усиленное передовое присутствие", "Атлантическая решимость" группировка вблизи белорусской границы составляет более 10 тыс. человек и более 300 танков. Помимо этого, из-за спровоцированного странами Запада миграционного кризиса на территории сопредельных с Беларусью стран развернуты группировки численностью свыше 23 тыс. человек, которые распределены вдоль государственной границы как на северо-западном, западном, так и на южном направлениях.

"Наша страна должна реагировать на данные вызовы. В соответствии с решением, принятым президентами Беларуси и России, проводится комплексная проверка сил реагирования Союзного государства по охране границы, - отметил Виктор Гулевич. - Проверке подвергаются органы управления, соединения, воинские части вооруженных сил как Беларуси, так и России".

В период проведения комплексной проверки будет произведена перегруппировка на территории Беларуси достаточно большого контингента, с которым будет отрабатываться ряд задач: по защите Союзного государства на южном операционном направлении как в воздушном пространстве, так и на суше. Также будут выполнены задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями. Запланирована проверка военно-логистической системы по обеспечению перегруппировки на большие расстояния. "Результатом проводимых мероприятий будет проверка военной составляющей Союзного государства по реагированию на риски и вызовы военной безопасности", - сказал начальник Генштаба.

Комплексная проверка вооруженных сил пройдет в два этапа, пояснил Виктор Гулевич: "В ходе первого - перегруппировка, занятие исходных положений на операционных направлениях. На втором этапе - учения, где войска отработают выполнение учебно-боевых задач, которые будут определены".-0-

Генштаб: задачей польских военных у белорусской границы могут быть только провокации