Минобороны: указ о лишении званий за дискредитирующие поступки закономерен

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ о лишении званий за дискредитирующие поступки закономерен. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси полковник Вадим Лукашевич.

"Действительно, указом главы государства более 80 бывших сотрудников силовых структур лишены воинских и специальных званий. Среди них есть и военнослужащие Вооруженных Сил, - сказал Вадим Лукашевич. - Решение лишить воинского звания этих лиц закономерно. Вместо вклада в укрепление национальной безопасности, защиту суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности страны, они совершали обратные действия. Их поступки несовместимы с высоким званием офицера".

Кроме того, по его словам, надо помнить, что в определенной ситуации военнослужащий запаса должен быть готов встать в строй и возглавить воинские коллективы различных уровней. "Эти люди показали, что выполнить такую задачу они не способны", - добавил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно законодательным актам Беларуси военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства.

В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.-0-