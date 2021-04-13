Минобороны: зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 апреля в 20.45 зафиксирован факт нарушения Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В связи с данным инцидентом 13 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. Ему заявили о необходимости проведения разбирательства по этому факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - рассказали в Минобороны.-0-